Россия поставила Берлину и ОЗХО ультиматум по Навальному

https://static.news.ru/photo/0ee5504e-ff31-11ea-bae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не примет голословных выводов ОЗХО по ситуации с отравлением Алексея Навального. Такое заявление сделал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По словам Шульгина, российская сторона поверит их выводам только в том случае, если ОЗХО или Берлин передадут Москве реальные достоверные доказательства по «отравлению». В дальнейшем полученные материалы изучат специалисты из России и либо согласятся с выводами западных коллег, либо представят свою, пишет «Интерфакс».

Принять как данность голословные заявления от кого бы то ни было, даже от такой структуры, как ОЗХО, мы, разумеется, не сможем, — отметил он, добавив, что сейчас Германия и ОЗХО «играют в пинг-понг» запросами России.

По словам Шульгина, Москву призывают к тщательному расследованию произошедшего, но при этом держат в стороне от того, что делается «за кулисами», даже наоборот, все факты говорят об активном противодействии со стороны Германии проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не получила никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его словам, ОЗХО до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу.

Как писал NEWS.ru, 23 сентября Россия направила ноту постпредству ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, руководствуясь положениями Конвенции о ЗХО. Речь идёт в том числе о результатах анализов блогера, биоматериалах и иных клинических пробах.