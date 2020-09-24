Лавров: ОЗХО морочит голову по делу с Навальным

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Россия пока не получила никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По его словам, ОЗХО до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу, пишет РИА Новости

Изначально нам германские коллеги сказали: «Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура — Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда», — сказал Лавров.

Дипломат пояснил, что российская сторона практически сразу же обратилась в ОЗХО и там несколько дней «морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали», а руководство этой организации уверяло, что они ни при чём.

Как рассказал Лавров, потом оказалось, что «они были при чём», более того, они даже приезжали в клинику Charité, брали пробы у Алексея Навального, затем стали извиняться, что это было недоразумение.

Мы у них спросили: «Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?» Нам ответили: «Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить». То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин, — подчеркнул министр.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Ранее, как писал NEWS.ru, Россия направила ноту постпредству ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, руководствуясь положениями Конвенции о ЗХО. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Речь идёт в том числе о результатах анализов блогера, биоматериалах и иных клинических пробах.