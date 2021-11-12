Германия потребовала от России сохранить транзит газа через Украину

Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину даже в том случае, если «Северный поток — 2» будет принят в эксплуатацию, заявил и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью, опубликованном в газете Rheinische Post.

Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надёжные, долгосрочные, закреплённые контрактами поставки газа и контракты для Украины на транзит, — сказал он.

Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года, хотя о завершении его строительства «Газпром» заявил ещё 10 сентября. До этой даты немецкие регуляторы и власти Евросоюза будут решать, выдать ли разрешение на использование газопровода. На скорость принятия решений повлияет энергетическая ситуация в Европе, которая может усугубиться в ближайшее время.

В пятницу замминистра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с РФ, так как российская сторона блокирует импорт угля из Казахстана и постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана «на уровне Российских железных дорог». В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не подтвердили эту информацию, отметив, что РФ не блокировала поставки, но «есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».

Ранее депутат сравнил прекращение поставок энергетического угля из России с 1 ноября с военными действиями в 2014 году. Дефицит топлива наблюдается на Украине с начала года, из-за чего рекордное количество блоков ТЭС работает на неполную мощность. При этом на долю тепловых электростанций приходится больше трети производимого в стране электричества. Всего на Украине работают 12 ТЭС, пять из них используют энергетический уголь.