Ввод «Северного потока — 2» могут отсрочить до мая 2022 года

Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. Именно до этой даты немецкие регуляторы и власти ЕС могут решать, выдать ли разрешение по данному вопросу. Об этом пишет Bloomberg.

Тем не менее, агентство подчёркивает , что на скорость принятия решений может повлиять и энергетическая ситуация в Европе, а она может усугубиться в ближайшее время. За осенний период спотовые цены на газ значительно выросли, так как у стран Азии появился повышенный спрос на топливо, а газовые хранилища в странах ЕС заметно опустели.

В то же время поставки энергоносителя по «Северному потоку — 2» могут начаться на следующий день после получения лицензии, добавляет Bloomberg. Стоит заметить, что предварительное решение по газопроводу немецкие регуляторы должны вынести к 8 января.

2 ноября стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины в первом — третьем кварталах 2022 года. Это спровоцировало рост цен на топливо в Европе. Они выросли до $814 за тысячу кубометров.