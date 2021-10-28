В Верховной раде заявили о прекращении поставок угля из России

Депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что с 1 ноября Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь. Эти действия он сравнил с военными действиями России в 2014 году, сообщив об этом в своём Telegram-канале.

Парламентарий уточнил , что уголь завозили на шесть украинских электростанций — Луганскую, Криворожскую, Славянскую, Дарницкую, Сумскую и Черниговскую. По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь и касается только угля, используемого для нужд энергетики.

Такие действия России сродни их действиям осенью 2014 года, — написал Герус, намекнув на своего рода энергетическую войну.

Дефицит топлива наблюдается в стране с начала года, из-за чего рекордное количество блоков ТЭС работает на неполную мощность. При этом на долю тепловых электростанций приходится больше трети производимого в стране электричества. Всего на Украине работают 12 ТЭС, пять из них используют энергетический уголь.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что украинские компании были вынуждены выкупать доступную для импорта электроэнергию в России и Белоруссии из-за провала в вопросе заготовки угля и отсутствия поддержки властями местных добывающих предприятий. По её словам, энергетическая система Украины может попасть в полную зависимость от импорта из этих стран.