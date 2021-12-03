Генсовет «Единой России» обновился более чем наполовину

Состав генерального совета «Единой России» в количестве 170 человек утверждён в ходе съезда партии. Он обновился более чем на 50%, в него вошли представители всех регионов страны.

В частности, в числе членов генсовета зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, секретарь совета Андрей Турчак, замглавы фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Калужской области Владислав Шапша, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и другие.

Наряду с генсоветом избран высший совет ЕР. Председатель парти Дмитрий Медведев предложил установить его численность в 100 человек, но при этом оставить две вакансии. По его словам, их займут члены партии, показавшие лучшую работу в дальнейшем. Возглавил высший совет Борис Грызлов. Он также остался руководителем генсовета.

ЕР также утвердила состав партийной Центральной контрольной комиссии из 15 человек и комиссию по этике. На посту председателя последней осталась Валентина Терешкова.

Ранее сообщалось, что Медведев переизбран на пост председателя ЕР, который будет занимать в течение последующих пяти лет. С инициативой его повторного избрания выступил Грызлов.