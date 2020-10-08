Генсек ОДКБ усомнился во вмешательстве Анкары в карабахский конфликт

https://static.news.ru/photo/2721ac72-0970-11eb-b9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Турция вряд ли станет напрямую вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Такого мнения придерживается генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Я думаю, что до этого не дойдёт. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивно, — цитирует его РИА Новости.

Зась отметил, что ОДКБ занимает взвешенную позицию по карабахскому конфликту и ожидает того же от всех стран, включая Турцию.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил руководство Армении в попытке навязать миру мнение о том, что Анкара участвует в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, так Ереван пытается оправдать своё поражение. Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только при выполнении резолюций Совбеза ООН и соблюдении норм международного права.