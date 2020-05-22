Генсек НАТО призвал РФ вернуться к выполнению Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/4782e3ae-9c57-11ea-a741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Ruano/Global Look Press

НАТО считает, что Москва должна отменить запрет на инспекционные полёты в районе Калининграда и возле российско-грузинской границы, а также вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу (ДОН), что позволить сохранить соглашение, несмотря на выход из него США.

Об этом говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которое приводит ТАСС. Столтенберг обвинил Россию в том, что та нарушила условия ДОН и тем самым спровоцировала США на односторонний выход из соглашения. Генсек отметил, что Вашингтон может пересмотреть своё решение, если Москва вернётся к соблюдению договора.

Столтенберг также заверил, что остальные страны НАТО в полном объёме выполняют ДОН.

Возвращение России к полному выполнению этого договора является лучшим способом его сохранения, - заключил генсек НАТО.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Штатов выйти из Договора об открытом небе. Вместе с тем окончательное решение не было принято. В администрации главы государства продолжаются консультации по данному вопросу.