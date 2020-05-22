Генсек НАТО призвал РФ вернуться к выполнению Договора по открытому небу

НАТО считает, что Москва должна отменить запрет на инспекционные полёты в районе Калининграда и возле российско-грузинской границы, а также вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу (ДОН), что позволить сохранить соглашение, несмотря на выход из него США.
Об этом говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которое
Столтенберг также заверил, что остальные страны НАТО в полном объёме выполняют ДОН.
Возвращение России к полному выполнению этого договора является лучшим способом его сохранения, - заключил генсек НАТО.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Штатов выйти из Договора об открытом небе. Вместе с тем окончательное решение не было принято. В администрации главы государства продолжаются консультации по данному вопросу.
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