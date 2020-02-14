https://static.news.ru/photo/f5b12a96-4fe3-11ea-9a1d-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг (в центре) Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow/flickr.com

НАТО должна учитывать подъём Китая и изменения баланса сил в мире ради евро-атлантического союза и демократии, заявил генсек блока Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, КНР скоро станет сильнейшей экономикой мира, обладая вторым по величине военным бюджетом.

Подъём Китая несёт нам новые возможности и вызовы. Нам необходимо общее понимание, что это означает для нашей безопасности, свободы и демократии. Частью нашего ответа Китаю должно быть поддержание нашего общества открытым, свободным и устойчивым, — цитирует дипломата ТАСС.

Политик призвал союзников развивать технологии, отказаться от дешёвых разработок из Поднебесной, что ослабляет позиции Запада перед лицом КНР.

Во время саммита в Лондоне в декабре 2019-го главы стран — участниц НАТО впервые заговорили об угрозах со стороны Китая. Белый дом активно лоббирует блокировку высокотехнологичных сервисов для использования китайских технологий. Особенно в сфере Интернета пятого поколения 5G.

Таким образом Вашингтон хочет вынудить союзников перейти на американские сервисы и оборудование, контролируя при этом западное информационное пространство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Штаты готовы выделить до $1 млрд на финансирование проектов Евросоюза, направленных на снижение зависимости стран Европы от российских энергоресурсов. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.