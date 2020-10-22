Генпрокурор РФ будет назначаться президентом

На пленарном заседании в четверг, 22 октября, Государственная дума приняла закон, регламентирующий назначение генерального прокурора и его заместителей. Согласно документу, назначать на эти должности будет президент РФ после консультаций с Советом Федерации.
По действующему законодательству назначение генерального прокурора осуществляет Совфед по представлению президента. Изменения в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» вносятся в рамках реализации принятых поправок в Конституцию.
В документе также сказано, что сотрудникам прокуратуры запрещается иметь двойное гражданство или подданство. Соответственно, лицо, лишившееся гражданства РФ, не может быть принято в органы и организации прокуратуры и находиться на этой службе. Если сотрудник перестаёт являться гражданином РФ, в течение пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства он обязан сообщить о получении иностранного вида на жительство.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Госдума приняла законопроект, устанавливающий приоритет Конституции над международным правом. Будет добавлено положение, согласно которому в России не будут исполняться решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ.