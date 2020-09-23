ГД РФ предложит депутатам из ФРГ создать рабочую группу по делу Навального

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России намерена предложить депутатам Бундестага создать рабочую группу либо комиссию по контролю ситуации с Навальным. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

Комиссия уже подготовила соответствующее обращение к своим коллегам в ФРГ.

Установлено, что развёрнутая на Западе массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Алексея Навального носит спланированный характер, — отметил Пискарёв.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Советский Союз и Российская Федерация никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества «Новичок». При этом её утверждение не согласуется с заявлением директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. По его словам, в настоящее время в России уничтожены все запасы отравляющего вещества группы «Новичок», они были ликвидированы согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия. Данный факт, отметил Нарышкин, зафиксировали в установленном порядке, писал NEWS.ru.