Газ, Россия и «пленные украинцы»: главное о встрече Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден и его украинский коллега во время переговоров договорились продолжить работу по привлечению к ответственности РФ «за её агрессию». Об этом сказано в совместном заявлении США и Украины о стратегическом партнёрстве, опубликованном в среду на сайте офиса украинского президента.

В XXI столетии государствам не может быть позволено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило относительно Украины, — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудили новый пакет оборонной помощи Киеву на $60 миллионов. При этом Байден отметил, что принимать самостоятельные решения о вступлении Украины в НАТО США не могут. Украине следует выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Но добавил, что Вашингтон привержен суверенитету Украины на фоне исходящей от России угрозы.

Также американский лидер пообещал, что Вашингтон выделит Киеву дополнительно $463 млн помощи в текущем году и ещё $45 млн гуманитарной помощи. А уже текущей осенью страны пересмотрят действие соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве.

Зеленский в очередной раз пообещал реформировать судебный сектор и развивать антикоррупционную инфраструктуру. Байден, в свою очередь, заговорил о газе. Он намерен приложить усилия для сохранения транзита топлива через Украину и безопасности поставок через её территорию. Киев и Вашингтон продолжают выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности.

Связи между США и Украиной сейчас самые крепкие за 30 лет украинской независимости, — подчеркнули лидеры двух государств.

Владимир Зеленский попросил американского лидера о помощи в освобождении 450 «пленных украинцев», которые якобы находятся на территориях неподконтрольного Киеву Донбасса и России.

Мы передали вашей команде список всех пленных Украины. Мы подготовили списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, — сказал он в ходе личной беседы.

Переговоры не обошлись без эксцессов. На видео, которые попадают в соцсети, слышно, что журналистов, которых пустили на встречу, совсем не интересует Украина. Они больше озабочены Афганистаном и, игнорируя Зеленского, пытались задать Байдену вопросы по Кабулу.

По итогу встречи Байден заявил, что когда-нибудь хочет вновь посетить Украину.