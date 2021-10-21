«Форменные идиоты»: публицист высказался о СНБО на фоне переименования ВОВ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — «форменные идиоты», которыми должны заниматься врачи-психиатры. Такое мнение высказал «ПолитЭксперту» главный редактор русской службы радиокомпании «Голос России», публицист Армен Гаспарян, комментируя решение СНБО переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую» после присоединения Крыма к России.

Я не знаю, чем они руководствуются, помимо того что они форменные или феноменальные идиоты. <...> СНБО — это сборище людей, живущих в другой реальности, и заниматься этим должны врачи-психиатры, — отрезал Гаспарян.

Гаспарян отметил, что не понимает, как присоединение Крыма к России относится ко Второй мировой войне. Он провёл аналогию с разгромом тевтонских рыцарей Александром Невским, намекая на существенную разницу во времени между двумя событиями: Великой Отечественной войной и присоединением Крыма. Гаспарян также признался, что уже давно перестал искать логику в действиях СНБО.

Ранее член Госдумы РФ Виктор Водолацкий осудил инициативу СНБО о переименовании ВОВ. По его мнению, это предательство, после которого «дерево украинского народа» начнёт засыхать.

