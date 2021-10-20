В Госдуме назвали предательством желание Киева переименовать ВОВ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий с осуждением отнёсся к идее Киева переименовать Великую Отечественную войну. Служба безопасности и обороны Украины полагает, что этот трагический период надо называть «советско-немецкой» оккупацией или просто Второй мировой войной, сообщает RT.
Водолацкий
Наверное, каждому человеку, живущему на постсоветском пространстве, интересно посмотреть в глаза тем людям, которые предали память своих отцов, дедов, прадедов, — высказался депутат.
По словам парламентария, страна и народ начинают разрушаться, если теряют историческую память.
Отрезая этот корень, естественно, дерево украинского народа начинает засыхать. Такие действия, которые происходят последние годы, уничтожают всё доброе, хорошее, что было на Украине, — считает Водолацкий.
Ранее СНБО представила словарь названий и терминов, разработанный «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Словосочетание «Великая Отечественная война» размещено в графе «Фейк/клише».