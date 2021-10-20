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В Госдуме назвали предательством желание Киева переименовать ВОВ

00:43, 21 октября 2021
В Госдуме назвали предательством желание Киева переименовать ВОВ Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий с осуждением отнёсся к идее Киева переименовать Великую Отечественную войну. Служба безопасности и обороны Украины полагает, что этот трагический период надо называть «советско-немецкой» оккупацией или просто Второй мировой войной, сообщает RT.

Водолацкий считает, что власти Украины на самом деле хотят любыми способами оторвать страну от исторической памяти.

Наверное, каждому человеку, живущему на постсоветском пространстве, интересно посмотреть в глаза тем людям, которые предали память своих отцов, дедов, прадедов, — высказался депутат.

По словам парламентария, страна и народ начинают разрушаться, если теряют историческую память.

Отрезая этот корень, естественно, дерево украинского народа начинает засыхать. Такие действия, которые происходят последние годы, уничтожают всё доброе, хорошее, что было на Украине, — считает Водолацкий.

Ранее СНБО представила словарь названий и терминов, разработанный «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Словосочетание «Великая Отечественная война» размещено в графе «Фейк/клише».

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