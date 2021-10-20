В Госдуме назвали предательством желание Киева переименовать ВОВ

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

В Североатлантическом альянсе признают сложность отношений с РФ, но стремятся к их улучшению, в частности через диалог в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, назначенным на 21–22 октября, передаёт РИА Новости.

Нам очень жаль, что мы оказались в такой ситуации. Мы убеждены в том, что когда напряжение возрастает, то очень важно продолжать диалог, мы продолжаем выступать за диалог с Россией в...