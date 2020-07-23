«Это миф»: Матвиенко высказалась о вакцине от коронавируса для элит

https://static.news.ru/photo/2ed30be0-ccdb-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко /Агентство «Москва»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала мифом информацию о том, что кто-то в России получил вакцину от коронавируса ещё весной.

Это один из мифов, что чиновники такие-сякие, даже вакцины им раньше других вкололи. Нет, конечно, — отметила она.

Она также считает, что РФ до конца года сможет начать производство вакцины от коронавируса.

До конца года россияне смогут получать прививки. Мы — точно первая страна, которая заявила о вакцинах, которые прошли клинические испытания, это очень важно, — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Кроме того, Матвиенко сообщила, что вакцина сначала будет опробована на мышах, а потом пройдёт клинические испытания на добровольцах.

20 июля агентство Bloomberg сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам ещё в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

Эта вакцина в гражданский оборот ещё не выпущена. 10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия её клинических испытаний. Прошедшие предыдущие этапы исследований добровольцы перенесли нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет.

По словам руководителя НИЦ Александра Гинцбурга, испытания препарата продлятся до 28 июля. После этого центр подаст документы на регистрацию вакцины. В институте Гамалеи при этом надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

До этого Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. А замглавы правительства Татьяна Голикова отметила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе — сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат, писал NEWS.ru.