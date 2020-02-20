https://static.news.ru/photo/c638d7ba-53e8-11ea-8d4d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Справедливая Россия» выступила с предложением внести в Конституцию норму о возможности лишения российского гражданства за совершение особо тяжких преступлений, в частности за терроризм и педофилию.

Террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания. И при этом они не заслуживают быть гражданами РФ, — цитирует пресс-служба «Справедливой России» лидера фракции Сергея Миронова.

Помимо этой инициативы эсеры предложили закрепить в Конституции высокий статус культуры, в частности обозначить обязанность граждан уважительно относиться к культурным ценностям российского народа. Кроме того, они выступили за принятие «единой концепции государственной информационной политики», которая должна разрабатываться правительством и утверждаться Госдумой.

Как писал NEWS.ru, если будет принято решение не менять преамбулу Основного закона, часть поправок, которые должны были в неё войти, могут найти отражение в нормативной части Конституции. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также отметил, что войти в Основной закон могут предложения, поступающие в самом большом количестве. Речь, по его словам, идёт о традиционных ценностях, вопросах исторической памяти, закреплении брака как союза мужчины и женщины.