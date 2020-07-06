Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партии следует использовать обновлённую Конституцию России в качестве основы для предвыборной программы. Он предлагает прибегнуть к этому приёму уже на сентябрьских региональных выборах. Эксперты отмечают, что это логично, учитывая успех президентских идей на плебисците и давнюю тягу «ЕР» к использованию образа и рейтинга Владимира Путина. Однако не факт, что в Кремле к такой идее отнесутся с воодушевлением, поскольку это может нанести урон позициям главы государства.

Как известно, у победы тысяча отцов и не меньше выгодоприобретателей. Обновлённая Конституция только-только принята по итогам всенародного голосования, впереди ещё несколько месяцев работы по приведению законодательства в соответствие к ней, но она уже успела из плебисцита по жизненно важным для страны вопросам стать «триумфальным референдумом о доверии президенту». А теперь должна поработать на партию власти — «Единую Россию», которая, вероятно, уже не надеется на личный креатив, способный обеспечить ей триумф.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев на расширенном заседании совета руководителей фракций «Единой России» заявил, что именно обновлённая Конституция должна стать основой предвыборной кампании партии.

Принятые поправки должны стать основой для всей нашей дальнейшей деятельности, и они должны быть заложены, конечно, и в программу «Единой России» на предстоящих выборах в сентябре, — подчеркнул он.

Медведев подчеркнул, что результаты голосования означают очень высокий кредит доверия — главе государства, власти в целом.

Наша с вами задача — оправдать доверие людей, — призвал он однопартийцев.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «народная программа», с которой партия пойдёт на выборы в Госдуму, будет сформирована в начале августа. Причём, чтобы не вставать два раза, он предложил совместить работу по её формированию с работой по внесению изменений в законодательство.

Поддерживая изменения в Конституцию, люди обозначили своё отношение к нашим ключевым государственным приоритетам. И эти народные приоритеты должны стать основой нашей программы, — заявил он.

Таким образом, партия власти намерена использовать в собственных интересах документ, в разработке которого принимали участие также ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия», а также общественные объединения. При этом вряд ли единороссы в этой ситуации будут излишне разборчивы и станут для предвыборной агитации использовать только те положения Основного закона, которые предложили сами, отказавшись от поправок своих конкурентов.

В разговоре с NEWS.ru гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов отметил, что желание «Единой России» использовать Конституцию в агитации естественно и логично.

Изменения в Конституции были высоко оценены и масштабно поддержаны гражданами. К тому же они прямо ассоциируются с Владимиром Путиным. Вполне естественно, что «Единая Россия» планирует использовать их в предвыборной платформе и агитационной кампании. Это логично ещё и потому, что партия в известном смысле соавтор поправок: именно большинство «Единой России» в Государственной Думе и региональных законодательных собраниях участвовало в детализации изменений и проголосовало за них в процессе принятия. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Политтехнолог Алёна Август также понимает желание партии власти заработать очки на успехах Владимира Путина как единственного политика, который что-то решает в стране.

Владимир Путин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другой вопрос, как отнесется к этому сам Путин, даже с его железобетонным рейтингом он рискует получить некоторый негатив в этом плане, потому что «Единая Россия» сама по себе за многие годы не стала самой любимой для населения. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

При этом Август заметила, что высокие ожидания, основанные на результатах плебисцита, могут не оправдаться.

Во-первых, далеко не факт, что за это время столь высокие народные ожидания, на которых прошло это голосование, будут оправданы. Откат может быть довольно жестким. Во-вторых, сможет ли ЕР приватизировать тему поправок, которые в целом продвигались как общенародные? Пока это выглядит как попытка стать красивым в папином пиджаке, но и размеры разные, и наполнение. Это возможно только при филигранно грамотном исполнении, — отметила она.

Желание «Единой России» конвертировать успех новой Конституции в голоса избирателей объясним и понятен. Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность, что тот же самый Основной закон страны в перспективе может стать точкой объединения оппозиции и подпортить результаты партии власти.