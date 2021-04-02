Экстремизм как предчувствие: что последует за очередной проверкой ФБК

Директор признанного в РФ иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы начала проверку организации на предмет ведения экстремистской деятельности. Он не исключил, что чиновники готовятся нанести новый удар по несистемной оппозиции на фоне голодовки Алексея Навального, а также непрекращающихся следственных действий вокруг его ближайших сподвижников и их родственников. Лоялистская часть экспертного сообщества, наоборот, полагает, что власти недостаточно сильно «давят гадину», позволяющую себе заниматься не только разоблачением коррупции в высших эшелонах власти, но и деанонимизацией работников силовых ведомств якобы на деньги западных фондов. Это противостояние ведёт к обоюдной радикализации с непредсказуемым политическим результатом. Подробнее — в материале NEWS.ru.

В эфире YouTube-канала «Навальный Live» Иван Жданов сообщил , что «ФБК, оказывается, подозревается теперь в экстремизме». По его словам, организацию проверяет группа из трёх человек, «которая надзирает за исполнением законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму».

Просят предоставить структуру, информацию о членах, протоколы заседаний, решения руководящих и исполнительных органов, отчёты, внутренние положения, книги покупок и продаж. Ребята, ау! Какие книги покупок и продаж? ФБК — некоммерческая организация, которая не занимается предпринимательской деятельностью <...>. Окей, мы предоставим, — пообещал Жданов.

Он напомнил, что ранее из-за проблем с иском к ФБК от «одного питерского активиста» сторонникам Навального пришлось эту организацию «фактически оставить» из-за невозможности платить зарплаты и арендовать помещения. Поэтому другим юридическим лицом сторонников Навального стал, по выражению Ивана Жданова, «ФБК-2» — Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ). Местом регистрации этой организации является Петербург, куда также «одновременно с Москвой пришли прокурорские и тоже запросили целый ряд документов».

Конечно же, это не совпадение, конечно же, понятная история, что ФБК, ФБК-2 проверяют на экстремизм. Понятно, что этой историей что-то готовят, какую-то такую подлость, [собираются] обвинить нас в экстремистской деятельности что ли, — предполагает Иван Жданов.

По его словам, интерес прокуратуры возник на фоне голодовки, объявленной Алексеем Навальным против неоказания медицинской помощи во владимирской колонии № 2, а также ареста отца Ивана Юрия Жданова по уголовному делу о якобы превышении полномочий во время работы в органах власти Ненецкого автономного округа. Кроме того, силовики регулярно проявляют интерес к работе региональных штабов.

Иван Жданов vk.com/ioannzh

При этом Жданов подчеркнул, что, будучи оппозиционерами и противниками нынешней российской власти, единомышленники Алексея Навального занимаются исключительно «мирными способами борьбы», так что ни о каком экстремизме в деятельности фонда не может идти речи.

В эфире он продемонстрировал снимки документов, и в решении о проведении проверки, 26 марта подписанном первым заместителем прокурора Москвы Сергеем Савенковым, сказано, что её предметом станет «исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности».

В интервью NEWS.ru политолог Аббас Галлямов не исключил, что данные действия надзорного ведомства направлены на то, чтобы парализовать деятельность внесистемной оппозиции, одной из центральных фигур которой является Алексей Навальный и его ближайшие единомышленники, как оставшиеся на свободе, так и попавшие в застенки, либо вынужденные эмигрировать. Такое решение может быть продиктовано подготовкой к предстоящим выборам в Госдуму.

Можно предположить, что перед прокуратурой стоит задача окончательно разгромить ФБК. После посадки Навального другого ожидать трудно. Впереди очень сложные выборы, и для того, чтобы их не проиграть, власти пытаются полностью парализовать оппозицию. К лету операция должна быть завершена. Аббас Галлямов политолог политолог

Представляющий лоялистское крыло экспертного сообщества политолог Алексей Мухин утверждает, что ФБК давно привлекал внимание наблюдателей «на предмет того, что они работали в повестке дня, которая является абсолютно враждебной к России, прикрываясь борьбой с коррупцией». При этом он выразил глубокое неудовлетворение тем, что карательные органы недостаточно жёстко обходятся со сторонниками Навального.

vk.com/navalny

Я удивлён, что Генпрокуратура проснулась только сейчас, в то время как экспертное сообщество давно указывало на признаки фактически преступлений. СК совсем «не чешется». По сути, ФБК и другие структуры Навального наносили репутационный ущерб органам власти, правоохранительным органам, спецслужбам и тем представителям гражданского общества, которые смели им говорить что-то поперёк. Фактически речь шла об информационной сетке, которая действовала в соцсетях, как им казалось, достаточно эффективно. Всё это делалось на средства сторонников, что выявляло и подчёркивало, что ФБК имеет черты секты, где существовал практически религиозный культ Алексея Навального. И было внешнее целевое финансирование, которое шло не от Ходорковского и Чичваркина, как они говорили, а непосредственно от Пентагона и НКО, которые тоже финансируются из США или Великобритании. Сейчас эти схемы становятся публичными. И очевидно, что не зря ФБК имеет статус иноагента. При этом сотрудники ФБК не только отмывали средства, но отчётливо видны признаки экстремистской деятельности. Алексей Мухин гендиректор Центра политической информации гендиректор Центра политической информации

По его мнению, то, чем занимаются сторонники Навального, — это не только кибербуллинг, но и «ощутимая офлайн-травля правоохранительных органов, их деанонимизация, а третирование судей — это вообще нонсенс в правовом государстве». Также Мухин выразил надежду, что скоро власти признают иноагентом и Фонд защиты прав граждан, по его мнению, зарегистрированный «под скрытое финансирование Запада».

На этом фоне глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков выразил мнение , что вся реальная общественно-политическая жизнь в стране в последнее время обусловлена противостоянием команды ФБК и Кремля.

Есть только новые выпады, разоблачения, угрозы уличными протестами, акции самопожертвования со стороны Алексея и его команды. И новые репрессивные инициативы, «бомбардировка Воронежа» и подавление любых гражданских инициатив со стороны второго (Кремля. — NEWS.ru). Всё остальное ненастоящее. Бутафорские институты, делающие вид, что они на что-то влияют. Заявления высших лиц, смердящие своей фальшью и бравадой. И маргинализированные, выпадающие из мейнстрима гражданские организации с другой стороны, — уверен Чиков.

Он опасается роста «отрицательной гражданской энергии», что приведёт «к радикализации и росту насилия — причём с обеих сторон», которые воспринимают шаги навстречу друг другу как проявление слабости.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.