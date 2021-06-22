Украину могут исключить из СНГ за неуплату членских взносов

Украина может покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ) только по собственному желанию. Об этом «Известиям» сообщил председатель исполнительного комитета организации Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, хотя Киев не выплачивает взносы члена организации уже более пяти лет, коллеги по СНГ не планируют ставить вопрос об исключении. При этом Украина отказалась от многих форматов Содружества, но в некоторых из них она участвует и в настоящее время.

Кроме того, официального отказа от продолжения членства в СНГ не поступало и от самой Украины.

Неуплата взносов может стать основанием для исключения государства из состава СНГ, но мы не хотим этого. Мы обсуждали этот вопрос в рамках СНГ, его участники считают, что это было бы неправильно, — сказал Лебедев.

Он также отметил, что другие члены СНГ надеются, что отношения с Киевом нормализуются.

Ранее в Госдуме пообещали украинцам и белорусам российское гражданство.