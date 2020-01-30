https://static.news.ru/photo/7b6c6f4e-435d-11ea-8ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aftonbladet/Tt/Global Look Press

Зампредседателя Совета Ассоциации российских дипломатов, посол Андрей Бакланов, комментируя план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, заявил, что это решение было политизированно. По его словам, в Штатах сложилась нездоровая ситуация, которая подталкивает американского лидера к подобным действиям.

Если бы американцы посоветовались с нами и другими участниками, то целый ряд предложений, сформулированных в документе, можно было бы преподать гораздо более гибко, — считает эксперт, добавив, что тогда предложение не было бы таким односторонним.

В свою очередь доктор исторических наук, востоковед Алексей Малашенко отметил, что такие конфликты должны решаться коллективно. Сейчас этот документ провоцирует некоторые силы к агрессии. Но при этом можно ожидать, что в ближайшее время палестинцы ответят на предложение главы Белого дома, передаёт РИА Новости.

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как писал NEWS.ru, израильская армия (ЦАХАЛ) перебросила подкрепления к сектору Газа и на Западный берег реки Иордан в ответ на жёсткое неприятие палестинцами «сделки века» — предложенного США плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта.