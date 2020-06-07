Эксперт: предложение США помощи по ЧП в Норильске — символический жест

Предложение властей США помочь в устранении последствий ЧП в Норильске носит чисто символический характер. Об этом заявил глава совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Это символический жест. Организовать такую помощь очень тяжело, технически её подготовка занимает много времени, — цитирует его ТАСС.
По мнению Быстрицкого, заявление Вашингтона о готовности оказать России помощь — попытка президента США Дональда Трампа создать альтернативную повестку дня на фоне продолжающихся в стране протестов.
Как писал ранее NEWS.ru, помощь в устранении последствий аварии предложил госсекретарь США Майк Помпео. Его поблагодарили в МЧС и МИД РФ. Сенатор Константин Косачев назвал слова главы Госдепа хорошим жестом, но при этом отметил, что практическую необходимость иностранной помощи должны оценивать специалисты.
Утечка более 20 тысяч тонн нефтепродуктов в Норильске произошла 29 мая. Произошедшее было признано ЧС федерального уровня.
Часть дизтоплива попала в местные водоёмы, в результате их загрязнение превысило норму в 200 раз.
В российском отделении Greenpeace ущерб окружающей среде первоначально оценили в 6 млрд рублей, а затем повысили эту сумму до 10,2 млрд.
В «Норникеле» пообещали устранить последствия ЧП за счёт компании и в двухнедельный срок.