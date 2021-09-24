Экс-зять Ельцина рассказал о его «туалетной» вечеринке с Клинтоном

Бывший президент России Борис Ельцин в период своего правления устроил встречу с экс-главой США Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко.

По его словам, Ельцин сам однажды похвастался, как вышел из щекотливой ситуации. Билл Клинтон был с визитом в Москве, он прилетел с женой Хиллари, она плохо относилась к выпивке мужа. Тогда Ельцин распорядился накрыть стол в мужском туалете Кремля, перенеся «вечеринку» туда, где их не заметит Хиллари.

Чистый и по размерам внушительный. Позволяет не только за столиком посидеть. Не стыдно там и даму на танец пригласить, — рассказал об этом туалете Дьяченко.

Он добавил, что там президентам удалось поговорить «с глазу на глаз», а Клинтон вышел навеселе. При этом Хиллари ничего не заметила.

Дьяченко также вспомнил о «странных» закусках на столе президента во время приёмов. Так, гостям подавали квашеную капусту, селёдку, солёную рыбу. Ельцин объяснял это так: «А водку мы чем будем закусывать? Пирожными?»

Ранее фотограф Юрий Феклистов и режиссер-документалист Михаил Манский рассказали об эмоциях Ельцина при победе Владимира Путина на выборах в 2000 году. По их словам, Ельцин не сомневался в успехе своего преемника.