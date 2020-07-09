Экс-разведчик рассказал об интересе спецслужб к журналистам

https://static.news.ru/photo/7a883832-c1c1-11ea-b8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, бывший военный корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» был задержан 7 июля по подозрению в госизмене. Ему вменяют работу на разведку Чехии, которой он якобы передавал сведения о российских оборонных контрактах. В журналистском сообществе обвинения в отношении Сафронова подвергли сомнениям и интерпретировали его задержание как попытку усилить давление на СМИ. NEWS.ru связался с экс-разведчиком, полковником КГБ в отставке Михаилом Любимовым, который рассказал об интересе спецслужб к журналистам, но выразил сомнения в компетентности чешских агентов и заявил о необходимости открытого процесса по делу.

По словам полковника КГБ в отставке, разведывательные службы всегда проявляли огромный интерес к журналистам. Среди представителей профессии могут быть очень информированные люди, порой даже слишком. При этом Любимов подчеркнул, что не располагает данными о деле Сафронова.

Это — прекрасное прикрытие для разведчика и для того, кто добывает информацию. Журналисты могут говорить с источниками и добывать какие-то ценные сведения. Я привык к тому, что если кого-то арестовывают, то сначала ничего не известно. Потом, по правилам игры времён холодной войны, инициируется процесс, объявляют, за что человек арестован. Тогда ничего не скрывалось, процесс был открытым. Именно так и должно быть, — сказал он.

В качестве примера Любимов вспомнил дело высокопоставленного сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, арестованного в 1994 году по обвинению в шпионаже в пользу России, и судебный процесс над полковником ГРУ Олегом Пеньковским в 1963 году.

Также экс-разведчик выразил мнение, что завербованные агенты могут обойти проверки и проникнуть как в президентский пул, так и в госструктуры.

Всё возможно. В самой спецслужбе сидят иностранные агенты. Если шпиона было бы так легко обнаружить, то контрразведку можно было бы распускать. Это — очень трудный и сложный вопрос. Я работал со многими людьми, которые, как потом выяснилось, были предателями. У человека не написано на лбу, что он — иностранный агент. Наоборот, как правило, человек лоялен, — сказал Любимов.

При этом он выразил сомнение в компетентности чешских спецслужб. По словам Любимова, во времена СССР советские разведчики сотрудничали с коллегами из Чехословакии.