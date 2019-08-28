Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко назначен ректором Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она уточнила, что документ был подписан несколько дней назад.
Яковенко возглавлял российское диппредставительство в Великобритании с января 2011-го по август 2019 года, передаёт
Как писал News.ru, Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию 24 августа. Его пост временно занял советник-посланник Иван Володин.
Дипломатическая академия МИДа была основана в 1934 году и является одним из авторитетных центров подготовки дипломатических кадров, а также специалистов в области международных отношений и права, мировой экономики, государственного управления и менеджмента.