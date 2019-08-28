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При помощи новых санкций США приносят в жертву остатки былого российско-американского партнёрства. Причём делают это в угоду начавшейся в этой стране предвыборной гонке, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что «решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает». Сложившуюся тенденцию при этом Захарова охарактеризовала как печальную. Мы по-прежнему убеждены, что санкции США...