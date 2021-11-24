Экономист объяснил слова «Зелёных» об СП-2 желанием отстоять права ФРГ

«Зелёные» выступили против американских санкций в адрес «Северного потока — 2» из-за стремления отстоять права Германии на международной арене и доказать свою независимость от США, заявил экономист Игорь Юшков. По его мнению, таким образом немецкие политики хотят отучить Вашингтон указывать, что им делать, пишет «ПолитРоссия».

Они (партия «Зелёных». — NEWS.ru) критикуют Соединённые Штаты, потому что понимают, что надо вести себя как власть суверенной страны и всячески отстаивать права Германии на международной арене. «Американцы, вы не должны указывать немцам, что нам делать». Этим «Зелёные» говорят, что если Германия участвует в проекте «СП-2», то это её дело. Вашингтон не может запрещать немецким компаниям и регуляторам что-либо делать, если это соответствует европейским законам, — пояснил Юшков.

Он добавил, что на позицию «Зелёных» по «Северному потоку — 2» могло повлиять и их вступление в бундестаг. Экономист объяснил: будучи оппозицией, отстающая партия могла критиковать любое решение политических оппонентов, однако как члены парламента «Зелёные» обязаны отвечать за экономику страны.

В этом плане они мыслят как действующая власть, понимая, что «Северный поток — 2» нужен, — отметил Юшков.

Экономист предположил, что Штаты всё-таки не станут вводить новые санкции против российского газопровода, потому что это в первую очередь навредит не России, а Евросоюзу. Следовательно, отношения Вашингтона и Берлина сильно испортятся, уточнил Юшков.

Ранее депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в немецком бундестаге Омид Норипур назвал санкции США против «Северного потока — 2» «неприемлемыми». По его мнению, трубопровод является «неверным решением» немцев, а не американцев.