https://static.news.ru/photo/b7e5d0b0-62c9-11ea-9597-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

У партии «Единая Россия» есть решения, которые можно предложить избирателям. Граждане страны должны решить, кто достоин быть в обновлённой Госдуме, заявил секретарь генсовета политического движения Андрей Турчак.

Он заявил, что внеочередные выборы в парламент после внесения изменений в главный закон страны — это «честно по отношению к нашим гражданам».

Поправки в конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную думу. В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы — шаг логичный и правильный, — цитирует Турчака пресс-служба партии.

Провести внеочередные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, внести ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах намерен депутат от «Единой России» Александр Карелин.

Тем временем в КПРФ назвали подобную инициативу несвоевременной.