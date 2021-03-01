«Единая Россия» готовится отсеять кандидатов

Существует немало разного рода примет неформального старта парламентской кампании. Одна из самых значимых точек отсчёта — это начало праймериз в партии власти. Собственно, единороссы стали первыми практиковать такой естественный отбор своих кандидатов, тестируя их влияние и потенциал. И теперь этот весьма непростой процесс стал в некотором смысле их визитной карточкой.

Но мало организовать процесс, необходимо провести его по прозрачным и понятным правилам. Иначе самое благое начинание будет выглядеть фарсом и игрой на публику. Особенно в нынешнем стартующем электоральном цикле, поскольку сверхзадача партии власти состоит не только в том, чтобы эту власть сохранить. Но провести выборы наиболее прозрачно. Дабы минимально дать повод для протестных выступлений типа тех, что штормили в 2011 году на Болотной площади столицы или в августе 2019-го после выборов в Мосгордуму.

А начинать генсовет «Единой России» намерен с выбора способа голосования на праймериз. Как ни странно, но спор возникает между федеральными инстанциями партии и местными элитами, которые всегда не прочь поторговаться с Кремлём по любому благовидному поводу. А тут речь пойдет о том, кто будет представлять партию, прежде всего, в одномандатных округах, за счёт победы в которых единороссы и намерены обеспечить себе думское большинство. Не исключено, что опять конституционное.

Между тем сама метода голосования на праймериз может серьёзно скорректировать первоначальные наметки федералов. Местные бонзы не скрывают того, что хотели бы провести в Госдуму под партийным флагом как можно больше своих доверенных лиц. Региональных лоббистов. Поэтому выбирая, например, между правом на голосование исключительно только для зарегистрированных членов партии с партбилетами и праймериз, на которых мог бы получить голос любой желающий из числа местных, региональные начальники склоняются в основном к первому варианту. Более того, они предпочли бы вариант с голосованием выборщиков, представляющих местную парторганизацию и некоторые общественные организации, то есть ещё больше сузить круг голосующих.

duma.gov.ru

Понятно, что такой «вариант для своих» расширяет зону манёвра для разного рода местных сговоров, когда региональные лидеры могли бы вовремя провести среди однопартийцев «разъяснительную» работу и заранее указать на нужного фаворита.

У федералов, в частности секретаря генсовета партии Андрея Турчака, свои расчёты и кандидаты. А потому для него со товарищи предпочтителен вариант широкого участия граждан в выявлении фаворита симпатий электората. Кроме того, есть расхождение взглядов и на технические формы голосования. Оно может быть в стиле эпохи электронным, через портал Госуслуг, или личным, на импровизированных участках. Понятно, что для федеральных лидеров было бы предпочтительнее более прозрачное и в большей степени контролируемое из центра электронное волеизъявление. Но есть области с весьма скромным уровнем интернетизации. Поэтому, видимо, каждому региону будут подбирать адекватную местным условиям форму.

Словом, уже сегодня президиум генсовета партии власти может вынести свой окончательный праймериз-вердикт. А на съезде «Единой России», который, вероятно, пройдет в мае-июне, будут окончательно утверждены списки кандидатов. И не стоит думать, что праймериз — вещь чисто формальная. В своё время на этом этапе споткнулись и нынешней сенатор Алексей Пушков, и певица Надежда Бабкина и многие медийные лица.