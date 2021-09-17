«Единая Россия» набрала 47,19% после обработки 60% протоколов

На выборах в Госдуму по партийным спискам «Единая Россия» получает 47,19% голосов по итогам обработки 60,18% протоколов. На втором месте КПРФ с 20,88%. Кандидаты от ЕР лидируют в 194 одномандатных округах из 225. Такие данные предоставил ЦИК.

Партия ЛДПР получила 7,89% голосов, «Справедливая Россия — За правду» — 7,54%, «Новые люди» — 5,77%.

По предварительным данным, в одномандатных округах «Единая Россия» получает 86,67% мандатов (195 мест). КПРФ — 6,23% (14 мандатов), СР — 4,56% (8 мандатов). ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Гражданская платформа» и Партия Роста — по одному мандату.

Голосование по выбору депутатов Госдумы из-за пандемии проходило в этом году в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Госдума избирается на срок 5 лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят в неё по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. В федеральных списках было зарегистрировано 14 партий.

Ранее стал известен результат после обработки половины протоколов. Лидировала так же «Единая Россия» с 46,11% голосов избирателей.

Также названы имена побеждающих на выборах в Госдуму знаменитостей. Среди них бывший чемпион мира по боксу и кандидат от партии «Единая Россия» Николай Валуев, а также член центрального штаба Общероссийского народного фронта артист Денис Майданов.