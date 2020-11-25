«Двуглавый орёл» высидел «Царьград»

Православный бизнесмен и медиамагнат Константин Малофеев несколько раз пытался войти в большую политику. Казалось бы, все инструменты для такого качественного продолжения карьеры у него есть: и немалые средства, и некоторые медийные ресурсы. Но каждый раз что-то не получалось.

Сначала шли серьёзные разговоры о том, что ему помогут стать не просто спонсором увядающей «Справедливой России», но и одним из её лидеров, непосредственно принимающих решения. Но что-то пошло не по первоначальному сценарию. Есть основания полагать, что верхушка партии-спойлера, призванной понемногу откусывать голоса от коммунистического электората, всерьёз приревновала Малофеева, опасаясь, что он просто положит фракцию себе в карман.

Затем вроде бы он приценивался и к «Родине», которая на недавних сентябрьских выборах в регионах несколько оживилась. К тому же Малофеев совместно с Сергеем Глазьевым стал автором целой идеологической платформы из серии «как бы нам всё-таки обустроить Россию». А Глазьев до последнего был одним из лидеров той самой успешной «Родины» времён нулевых годов. Но партия так до конца и не вышла из анабиоза, а Малофеева увлекли вроде бы новые планы. Правда, как утверждают, это произошло после того, как переговоры с нынешней верхушкой фракции ни к чему конкретному не привели.

В последние недели политические амбиции православного бизнесмена были связаны с рыхлым движением «Двуглавый орёл» консервативно-монархического толка. Но, как оказалось, оно раскололось уже в ходе его недавнего съезда. Говорят, что сам Малофеев «разбил горшок» с одним из исполнительных директоров организации, бывшими полковником спецслужб Леонидом Решетниковым, который и написал в соцсетях, что «Двуглавый орёл» похоронен, потому как русская просветительская организация стала ненужной и опасной. Приговор недавнего соратника выглядит двусмысленно и многозначительно. Но сам Малофеев уже объявил о своём новом и сложном политическом проекте, который оказался одноимённым с его группой компаний «Царьград».

Константин Малофеев vk.com/kvmalofeev

Такое именное совпадение выглядит неслучайным, поскольку Константин Валерьевич рассудил, что миллион потенциальных зрителей его телеканала и являются его политическим активом. А сам он остаётся приверженцем консервативных русских ценностей. Впрочем, новоявленный «Царьград-2» не становится пока партией, хотя в его составе немало знакомых по прежним делам и событиям лиц — Сергей Глазьев, евразиец Александр Дугин, отставной губернатор Евгений Савченко и другие известные в определённых кругах деятели. Не исключено, что на создание новой патриотической партии Малофеев не получил однозначное одобрение от команды Сергея Кириенко. На этом фланге и так тесно.

Потому-то за новым движением будут закреплены несколько необычные функции: оценка духовности кандидатов, выдвигаемых в одномандатных округах. И вот если кто-то из, прежде всего, независимых кандидатов будет отвечать объявленным критериям «Царьграда», то он получит, дескать, материальную, медийную и идеологическую поддержку. Впрочем, по каким конкретно критериям планируется оценивать патриотическую зрелость кандидатов, до конца не ясно. Вроде бы они получат анкеты с конкретными вопросами, на которые нужно будет дать достойные ответы. Всё это немного описывается фразой «понабрали по объявлению» и напоминает формирование списка партии Эммануэля Макрона «Вперёд, республика» на последних парламентских выборах во Франции.

Ну, кто сказал, что записные патриоты не должны использовать западный опыт?