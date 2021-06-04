Дмитрий Гудков на свободе для власти полезнее

Не успела демократическая общественность посыпать коллективную голову пеплом по поводу очередной кровавой выходки «агонизирующего режима», до истерики, оказывается, боящегося людей с хорошими лицами. Не успели все рукопожатные со слезой в голосе попрощаться с очередной жертвой Левиафана. Не успел либеральный мыслитель предположить, что задержание Дмитрия Гудкова, в недавнем прошлом депутата Госдумы, — это уже сигнал для богатых и известных, как «жертва режима» вышла на волю с обещанием, что его уголовное преследование будет прекращено.

Конечно, сейчас будет немало рассуждений о том, что, видимо, что-то, как говаривал Штирлиц, не связалось там, наверху. Что, мол, вошли в невидимый миру клинч условные кремлёвские башни, разные политические кланы. Системные либералы при власти (сислибы) одолели силовиков. Но нам-то интересен совершенно иной аспект всей этой странной истории.

Действительно, Дмитрий Гудков мог бы сыграть весьма примечательную роль в грядущих в сентябре парламентских выборах. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, насколько предстоящая думская кампания должна быть проведена так, чтобы западный комар носа не подточил. Ведь уже из разного рода европейских институтов звучат громкие призывы не признавать итогов наших будущих выборов. А это просто поставило бы очень жирный крест на всех наших коммуникациях с органами Старого Света.

d_gudkov/Instagram.com

А потому как бы Сергей Лавров ни угрожал разорвать все контакты с Европейским союзом, мы же понимаем, что на деле такого разрыва, полного дипломатического вакуума никто не желает. Поэтому, чтобы и нам не подставляться, и наших записным критикам, ревнителям демократических ценностей, всё-таки сохранить лица, необходимо как минимум одно условие: сами выборы должны стать максимально разнообразными по характеру и политическим цветам соискателей мандатов. И уж, конечно, своя ниша должна быть и у умеренных внесистемных оппозиционеров. Тех, что понимают, несмотря на всю свою фанаберию, правила большой игры.

Фактически речь должна идти о договороспособных политиках, с которыми можно заключить предвыборный пакт. Что-то вроде модели участия в президентских выборах Ксении Собчак, представлявшей как раз молодую либеральную поросль. Той самой Собчак, что попыталась создать свою партию на пару с Дмитрием Гудковым, но над созданием партии надо было много работать, да ещё собственные деньги вкладывать. Так что не сложилось.

Но Гудков вместе, пожалуй, с Владимиром Рыжковым и остаются самыми договороспособными из всей ватаги словесно непримиримых. Есть у них шанс реально выиграть мандаты? Вряд ли. Достаточно спросить у того же Гудкова: «Чей Крым?» — и большинству избирателей будет ясно, с кем они имеют дело. Тем более что оба собираются баллотироваться от полумёртвого «Яблока», которое после публичного отречения от фигуры Навального окончательно запутало свой всё более жидкий электорат.

Ну, а нынешнее уголовное дело — как тот топор под лавкой: чтобы не было соблазна нарушить возможные соглашения.