Дипломаты призвали США бороться с коронавирусом, а не с вакциной из РФ

https://static.news.ru/photo/5468a796-fdf2-11ea-b671-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexander Zemlianichenko/Xinhua/Global Look Press
Российское посольство в США выступило с заявлением, что Белому дому следует бороться с коронавирусом, а не с российской вакциной. Так дипломаты отреагировали на сообщение официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.
Она после слов президента РФ Владимира Путина на ГА ООН о безопасности и эффективности российской вакцины, заявила, что независимые эксперты сомневаются в результатах первой и второй фаз клинических испытаний препарата «Спутник V».
Не пытайтесь принизить конструктивное предложение президента Путина по созыву конференции для стран, заинтересованных в сотрудничестве по созданию вакцин от COVID. Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а с не российскими вакцинами, — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Организация Объединённых Наций поблагодарила президента РФ Владимира Путина за предложение по бесплатному обеспечению её сотрудников российской вакциной от коронавируса. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал это актом щедрости. Он добавил, что предложение будет изучено медицинскими службами организации.