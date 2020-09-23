Дипломаты призвали США бороться с коронавирусом, а не с вакциной из РФ

https://static.news.ru/photo/5468a796-fdf2-11ea-b671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko/Xinhua/Global Look Press

Российское посольство в США выступило с заявлением, что Белому дому следует бороться с коронавирусом, а не с российской вакциной. Так дипломаты отреагировали на сообщение официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.

Она после слов президента РФ Владимира Путина на ГА ООН о безопасности и эффективности российской вакцины, заявила, что независимые эксперты сомневаются в результатах первой и второй фаз клинических испытаний препарата «Спутник V».

Не пытайтесь принизить конструктивное предложение президента Путина по созыву конференции для стран, заинтересованных в сотрудничестве по созданию вакцин от COVID. Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а с не российскими вакцинами, — говорится в сообщении посольства в Twitter.



Donât try to downplay President Putinâs constructive proposal to hold an online level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.

Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:

https://t.co/hUpJXxceQV https://t.co/orqOMIrOs6 pic.twitter.com/YhduqGR0qa — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) September 23, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что Организация Объединённых Наций поблагодарила президента РФ Владимира Путина за предложение по бесплатному обеспечению её сотрудников российской вакциной от коронавируса. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал это актом щедрости. Он добавил, что предложение будет изучено медицинскими службами организации.