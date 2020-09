Дипломаты призвали США бороться с коронавирусом, а не с вакциной из РФ

Она после слов президента РФ Владимира Путина на ГА ООН о безопасности и эффективности российской вакцины, заявила, что независимые эксперты сомневаются в результатах первой и второй фаз клинических испытаний препарата «Спутник V».



Don’t try to downplay President Putin’s constructive proposal to hold an online level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.

Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:

https://t.co/hUpJXxceQV https://t.co/orqOMIrOs6 pic.twitter.com/YhduqGR0qa