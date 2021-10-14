Дипломат заявил об отсутствии доказательств наличия войск РФ на Украине

России не было представлено никаких убедительных доказательств присутствия её войск на востоке Украины. Об этом заявил заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов во время заседания Первого комитета ГА ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то нам не представлено ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что их там нет и никогда не было, — сообщил Воронцов.

По его словам, то, что происходит на юго-востоке Украины, является исключительным внутренним конфликтом страны, ключ к урегулированию которого российский дипломат видит в прямом конструктивном диалоге Киева с представителями Донецка и Луганска.

Хотели бы призвать украинских коллег не искать причины сложившегося положения дел во внешних факторах, а сосредоточиться на реформе собственной системы здравоохранения, которая полностью уничтожена, — подчеркнул Воронцов.

Дипломат отметил, что Россия продолжит оказывать содействие выправлению острой гуманитарной ситуации на востоке Украины. По словам Воронцова, она возникла «сугубо по вине Киева».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил о том, что российских военных подразделений на юго-востоке Украины не было и нет. Киеву необходимо самому справиться с возникшей ситуацией.