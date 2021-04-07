«Держим двери открытыми»: Патрушев рассказал о настрое на диалог с ЕС

https://static.news.ru/photo/47ed377c-97c9-11eb-8c59-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/ТАСС

России важно взаимодействовать с Европой, Москва «держит двери открытыми» для таких контактов, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Взаимодействовать с Европой важно. Но быть вместе с Европой любой ценой — это не идея фикс российской геополитики. Тем не менее держим двери открытыми, — сказал он в интервью «Коммерсанту».

По его словам, в РФ «прекрасно понимают», что есть «сиюминутная ситуация», на которую ориентируются зарубежные политики, а есть «исторические узы», которые веками складывались между россиянами и европейцами.

Мы готовы видеть европейских партнёров за одним столом с нами при решении ключевых региональных проблем. Готовы сотрудничать по широкому кругу направлений в экономической сфере, в области науки, культуры и технологии. Сегодня, в разгар пандемии, это особенно важно, — добавил он.

Также он рассказал, что отношения между Россией и США находятся на очень низком уровне, но Москва надеется на их налаживание. Патрушев добавил, что со стороны Москвы готовность к переговорам есть. По его словам, в первую очередь необходимо обсуждать стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова проявлять гибкость в отношениях с США, но она не может быть бесконечной — есть определённые границы и красные линии, за которые Москва переступать не будет.