Депутаты поставили на пенсии и социальные льготы

Государственная дума на этой неделе начинает свою последнюю сессию перед очередными парламентскими выборами в сентябре 2021 года. Правда, к непосредственному рассмотрению законопроектов депутаты приступят лишь после 18 января, а до этого им предстоит работать в регионах с избирателями. В прошлом году депутатам и сенаторам пришлось существенно скорректировать свою законотворческую работу в связи с поправками в Конституцию страны и пандемией коронавируса. NEWS.ru выяснил, над какими проектами парламентариям предстоит работать в весеннюю сессию.

Согласно программе работы комитетов Госдумы, размещённой на сайте нижней палаты парламента, до лета 2021 года депутатам предстоит рассмотреть более 500 законопроектов. Речь идёт о документах, вносящих изменения в действующее законодательство в различных сферах, в том числе, в связи с принятием поправок в конституцию. В планах парламентариев также рассмотрение резонансных проектов о дистанционном обучении и поправках в закон о полиции.

Возможно, в весеннюю сессию появятся и законопроекты об определении таких понятий, как «самоизоляция» и «карантин». Об этом журналистам сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии. При этом сенатор подчеркнула, что принимать отдельные законы, вероятно, и не потребуется, а этот вопрос может быть урегулирован в рамках других нормативных актов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал на итоговом брифинге для журналистов секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, партийцы подготовили целый ряд законопроектов, в том числе, о беззаявительном порядке начисления пенсий по инвалидности, о гаражной амнистии, которая затронет не менее 3,5 млн человек, а также о сохранении социальной пенсии по потере кормильца при подработке во время каникул и другие социальные инициативы.

Мы постоянно работаем с правительством с тем, чтобы все госуслуги были максимально доступны и удобны для граждан, чтобы большинство этих услуг человек мог получить без какой-либо бюрократической волокиты, — сказал он, добавив, что большая часть инициатив единороссов исходит из регионов.

Среди приоритетов партийной фракции в весеннюю сессию её руководитель Сергей Неверов назвал продолжение работы над конституционными законопроектами, а также над поправками в закон об обращении лекарственных средств, вопросами по назначению и выплате пенсий и социальных доплат населению и изменениями в федеральный закон о промышленной политике в РФ.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В «Справедливой России» в предстоящую сессию планируют вернуться к инициативам партии, которые не нашли поддержки среди коллег в прошлом году. Как пояснил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов, речь, прежде всего, идёт о возвращении пенсионного возраста для мужчин 60 лет и женщин 55 лет, обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров, увеличении стипендии до размера МРОТ и отмене транспортного налога.

Как Александр Суворов в военной науке учил нас побеждать, если выбрал направление — бей. С точки зрения преодоления и убеждения, скорее, своих коллег мы всегда используем такой метод постоянного возвращения к нашим инициативам. И точно также мы будем настаивать на другой прогрессивной шкале, более развёрнутой, условно говоря, кто до 10 тысяч рублей получает зарплату, вообще никаких налогов не должен платить. Такие законопроекты очень легко фиксируются, потому что они все направлены на пользу большинству наших граждан и на защиту общего народосбережения. И это ключевое положение нашей партии. Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия» председатель партии «Справедливая Россия»

Как рассказал NEWS.ru глава думского комитета по труду и социальной защите, представитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов, либерал-демократы также будут добиваться поддержки инициатив, уже внесённых партией в нижнюю палату парламента. По его словам, прежде всего, это касается законопроектов социального характера.

Для нас является принципиальным вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос увеличения пособий для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы, вопрос роста пенсий, вопрос, связанный с дополнительными мерами поддержки семьей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, вопрос, связанный с дополнительными льготами ветеранов боевых действий. Эти законопроекты уже внесены. И конечно для нас остаётся принципиальным и вопрос необходимости законодательного регулирования таким образом, чтобы больше календарных вакханалий, связанных с 31 декабря, не повторялось. Мы уже соответствующий законопроект подготовили, внесли и будем добиваться его принятия с учётом, что уже даже президент высказался по этому поводу. Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Также, по словам Нилова, среди приоритетов ЛДПР вопросы поддержки сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Многие инициативы либерал-демократов основаны на предложениях граждан, добавил он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что коммунисты будут активно продвигать свои предложения о выводе страны из кризиса, прозвучавшие на международном форуме партии в Орле.

Сегодня это, на наш взгляд, формирование бюджета развития в размере 30-33 трлн рублей, который даст возможность в условиях экономического кризиса и мировых вызовов развивать страну. Нынешний бюджет не отвечает никаким социальным гарантиям, ни научному потенциалу. Конечно, основные наши инициативы будут направлены на реализацию этой программы, под которую мы подготовили 12 базовых законопроектов. Это в первую очередь национализация минерально-сырьевой базы, выпуск спиртосодержащей продукции под контролем государства. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ



Также коммунисты будут выступать против законопроекта о дистанционном образовании, представив свой проект базового закона, основанный на старой советской традиционной школе. Ющенко заверил, что КПРФ намерена в очередной раз добиваться принятия на федеральном уровне закона о детях войны.

Над материалом также работала Виктория Немис.