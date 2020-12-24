Матвиенко: проект об онлайн-обучении будет принят весной

https://static.news.ru/photo/bda0ca9a-45c8-11eb-84e4-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Проект закона о дистанционке для школьников примут в весеннюю сессию, и он будет регулировать такой формат образовательного процесса только при режиме ЧС. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Данный закон будет рассмотрен и принят на весенней сессии. Ещё раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жёсткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован, — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Внедрение дистанционного формата обучения в школах и высших учебных заведениях стало предметом оживлённой общественной дискуссии. Изначально перевод обучения в онлайн-формат был осуществлён властями для профилактики распространения COVID-19, однако сейчас многие родители опасаются, что подобная практика сохранится и после того, как эпидемия закончится.

В Госдуме также подчёркивали, что нижняя палата парламента не намерена фиксировать дистанционное образование в качестве одного из стандартов обучения. Это — исключительно вынужденная и временная мера.

Ранее Матвиенко заявила о том, что верхней палате российского парламента пришлось впервые в истории так сильно адаптироваться и менять режим работы во время пандемии коронавируса, сообщал NEWS.ru.