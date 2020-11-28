В Госдуме не будут утверждать дистанционку в качестве стандарта обучения

https://static.news.ru/photo/19257eea-32ed-11eb-82d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума не намерена фиксировать дистанционное образование в качестве одного из стандартов обучения. Это — исключительно вынужденная и временная мера, сообщил глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

В своём Telegram-канале депутат отметил, что получает много вопросов о такой форме образования. При этом у людей «много опасений и даже конспирологических версий о том, что дистант теперь навсегда» и что власти хотят сделать его основной формой обучения.

Однако, по его словам, «полноценную школьную и студенческую жизнь невозможно заменить сидением перед компьютерами». Поэтому о закреплении дистанционки «и речи не идёт».

Живое общение, когда ты видишь глаза студентов и ощущаешь энергетику зала, оно и более личностное, и более качественное. Поэтому я, как и подавляющее большинство педагогов, учащихся, родителей, сторонник живого вузовского и школьного обучения. Помимо прочего, оно решает вопросы социализации, воспитания, становления личности в коллективе, — цитирует Никонова РИА Новости.

Он отметил, что после пандемии коронавиурса преподаватели «с удовольствием вернутся в свои классы и аудитории». При этом опыт дистанционного обучения будет рационально осмыслен и в отдельных случаях использован в практической работе.

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, нижняя палата парламента планирует рассмотреть в первом чтении до Нового года.

Ранее, как писал NEWS.ru, член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев заявил, что дистанционное образование приведёт не только к падению уровня знаний у школьников, но и нанесёт серьёзный урон их здоровью, сделает их горбатыми и «подслеповатыми».