Матвиенко рассказала о сложностях работы Совфеда в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/fc7899c8-45c8-11eb-83a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Совет Федерации/flickr.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что верхней палате российского парламента пришлось впервые в истории так сильно адаптироваться и менять режим работы во время пандемии коронавируса.

Честно говоря, не помню столь напряженного трудного времени, когда в течение всего года приходилось работать в таком жестком режиме. И могу точно сказать, что работа в таких напряженных обстоятельствах, созданных пандемией, стала для палаты серьезным испытанием, и могу точно сказать, что мы это испытание выдержали, — заявила Матвиенко на пресс-конференции.

Она добавила, что за текущую сессию сенаторы рассмотрели около 540 законов, провели не менее 15 парламентских слушаний и созвали более 100 «круглых столов», заседаний комитетов и др.

Как ранее писал NEWS.ru, Матвиенко заявила, что дополнительные каникулы при многодневном голосовании на выборах не нужны. Также она призвала прекратить дискуссию по поводу переноса единого дня голосования.