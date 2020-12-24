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Матвиенко рассказала о сложностях работы Совфеда в условиях пандемии

11:55, 24 декабря 2020
Фото: Совет Федерации/flickr.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что верхней палате российского парламента пришлось впервые в истории так сильно адаптироваться и менять режим работы во время пандемии коронавируса.

Честно говоря, не помню столь напряженного трудного времени, когда в течение всего года приходилось работать в таком жестком режиме. И могу точно сказать, что работа в таких напряженных обстоятельствах, созданных пандемией, стала для палаты серьезным испытанием, и могу точно сказать, что мы это испытание выдержали, — заявила Матвиенко на пресс-конференции.

Она добавила, что за текущую сессию сенаторы рассмотрели около 540 законов, провели не менее 15 парламентских слушаний и созвали более 100 «круглых столов», заседаний комитетов и др.

Как ранее писал NEWS.ru, Матвиенко заявила, что дополнительные каникулы при многодневном голосовании на выборах не нужны. Также она призвала прекратить дискуссию по поводу переноса единого дня голосования.

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