Матвиенко призвала прекратить дискуссию о сроках голосования

https://static.news.ru/photo/b185d8e2-45c6-11eb-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что дополнительные каникулы при многодневном голосовании на выборах не нужны. Также она призвала прекратить дискуссию по поводу переноса единого дня голосования.

Голосование в сентябре является оптимальным для нашей страны. Тем более никакого другого, более аргументированного подхода никто не предложил. Мне кажется, пора заканчивать эти дискуссии, совершенствовать возможности и условия для голосования в те сроки, которые сегодня определены, — заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что проведение голосования во многом зависит от организаторов выборов — в каждом регионе они должны продумать всё таким образом, чтобы обеспечить доступ для голосования и не помешать учебному процессу. Спикер выступила также против организации в это время дополнительных каникул для школьников.

Можно сделать отдельный отсек для голосования, чтобы оно не мешало учебному процессу. Можно, в конце концов, один день поработать в удалённом режиме. Тем более мы наработали такой опыт, и уж один день в удалённом режиме обучения для ребят никак не ухудшит качество образования, — считает Матвиенко.

Как писал NEWS.ru, если поступит соответствующий запрос от общества, то возможность голосовать в течение нескольких дней на выборах может сохраниться и после пандемии COVID-19. Глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что какая-то вариативность в любом случае будет присутствовать, но главным фактором останется желание людей.

В России 19 сентября 2021 года пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.