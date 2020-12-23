Памфилова считает, что многодневное голосование в России может сохраниться

Если поступит соответствующий запрос от общества, то возможность голосовать в течение нескольких дней на выборах может сохраниться и после пандемии COVID-19. Так считает глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Полагаю, что даже когда не будет пандемии, если будет такой запрос общества, вполне может прижиться многодневное голосование. Если это людям удобно, почему нет? Тут главное условие, чтобы ни у кого не вызывали недоверие результаты, — обеспечить контроль, видеонаблюдение и присутствие наблюдателей от всех партий при всех способах голосования, — сказала председатель ЦИК, слова которой приводит ТАСС.
По словам Памфиловой, какая-то вариативность в любом случае будет присутствовать, но главным фактором останется желание людей.
В России 19 сентября 2021 года пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.
Ранее глава Центризбиркома отметила, что на выборах 19 сентября 2021 года провести голосование в режиме онлайн возможно только в пяти — семи российских регионах. По её прогнозам, в масштабах всей России оно может быть внедрено к 2024 году. При этом традиционное голосование никуда не денется и будет доступно наряду с электронным, сообщал NEWS.ru.