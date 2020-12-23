Памфилова считает, что многодневное голосование в России может сохраниться

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Российская сторона сделает выводы в отношении всего комплекса российско-американского диалога после новых санкций со стороны Вашингтона. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Штаты давно проводят враждебную политику в отношении нашей страны. Конечно же, ответ последует. И не только в том, что касается зеркальности или асимметричности, но мы будем делать и дополнительные выводы,...