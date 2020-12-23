Памфилова: онлайн-голосование на выборах-2021 реально в пяти регионах

https://static.news.ru/photo/2fd6f782-4502-11eb-8de4-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На выборах 19 сентября 2021 года провести голосование в режиме онлайн возможно только в пяти-семи российских регионах. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По её прогнозам, в масштабах всей России оно может быть внедрено к 2024 году.

После того пути, что мы уже прошли, после анализа опыта Москвы, после того, что мы наработали, после тех вызовов и сложностей, которые мы выявили, мы понимаем, что уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию, не к 2021 году, а к 2024-му, — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Глава ЦИК также подчеркнула, что традиционное голосование никуда не денется и будет доступно наряду с электронным.

Ранее Памфилова рассказала о возможности проведения многодневных выборов депутатов Госдумы в 2021 году.

ЦИК наделена правом на принятие решения о формате голосования, но в настоящее время говорить об этом преждевременно, отметила Памфилова. Кроме ситуации с коронавирусом, по её словам, это зависит и от других факторов, которые «будут актуальны к началу избирательной кампании», сообщал NEWS.ru.