Памфилова рассказала о судьбе многодневного голосования

https://static.news.ru/photo/e8ed9746-446a-11eb-8f3b-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Возможность проведения многодневных выборов депутатов Госдумы в 2021 году зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

ЦИК наделена правом на принятие решения о формате голосования, но в настоящее время говорить об этом преждевременно, отметила Памфилова. Кроме ситуации с коронавирусом, по её словам, это зависит и от других факторов, которые «будут актуальны к началу избирательной кампании», сообщает ТАСС.

Памфилова отметила, что впервые вопрос о многодневном голосовании возник во время подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию и был вызван эпидемиологической ситуацией в стране. Впоследствии ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработала «пошаговые инструкции» для участников голосования. При этом, по словам главы Центризбиркома, для организаторов выборов многодневное голосование является «тяжелейшей работой».

Как сообщал NEWS.ru, глава Центризбиркома России Элла Памфилова порекомендовала регионам отказаться от проведения голосования на придомовых территориях, которое в народе прозвали «голосованием на пеньках». Памфилова отметила, что трёх дней голосования на дому и голосования групп избирателей, проживающих в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для этого, «более чем достаточно» для обеспечения доступности выборов и их безопасности.