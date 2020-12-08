Сюрприз из ящика Пандоры: новые права полиции подтвердили в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок к Федеральному закону «О полиции». В частности, резонансная инициатива наделяет правом вскрывать автомобили граждан при определённых условиях, а также расширяет возможности применения полицией огнестрельного оружия. Как уверяют в МВД, авторы документа «не требуют ничего сверхъестественного». Более того, полномочия, которые предлагается передать полицейским, уже несколько лет используются сотрудниками Росгвардии, ФСО и ФСБ. Депутаты законопроект раскритиковали, однако одобрили — 294 проголосовали «за», против высказались 44 парламентария, шесть — воздержались. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, проект требует тщательного изучения и доработки, и в таком виде его пропускать дальше второго чтения нельзя.

Ничего сверхъестественного

Согласно законопроекту , полицейские получают право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также в документе им предоставляется право вскрывать автомобили граждан в случае угрозы теракта или для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан. Кроме того, сотрудникам МВД предлагается разрешить представляться задержанному уже после пресечения его противоправных действий. Проектом поправок также расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие.

Как рассказал на заседании Госдумы статс-секретарь — замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, документ подготовлен правительством на основе анализа правоприменительной практики и направлен на уточнение полномочий полиции и порядка их применения. По его словам, в рассматриваемом проекте нет ничего сверхъестественного, он лишь приводит действующее законодательство в соответствие с правоприменительной практикой.

Предлагаемые новеллы соответствуют отечественному и зарубежному опыту. Большинство из них апробировано в правовом регулировании деятельности других правоохранительных органов, — подчеркнул он.

Как пояснил коллегам первый замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия»), те полномочия, которые сегодня предполагается прописать в законе о полиции, действуют в отношении Росгвардии уже три года, Федеральной службы охраны два года и ФСБ 3,5 года.

Возможность закрутить гайки

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резонансные поправки безоговорочно поддержали в «Единой России», а вот у парламентской оппозиции к документу возникли серьёзные вопросы. Как рассказал NEWS.ru представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, справороссы планируют обсудить свои предложения ко второму чтению уже на следующей неделе.

Например, будем предлагать прописать обязательную полную видеофиксацию случаев вскрытия жилища или автомобиля. Если эту норму из закона невозможно убрать, то необходимо хотя бы сделать её более безопасной для граждан. Дмитрий Ионин первый замглавы комитета ГД по энергетике, член фракции «Справедливая Россия» первый замглавы комитета ГД по энергетике, член фракции «Справедливая Россия»

Против резонансного документа выступили коммунисты. Так, представляющий позицию фракции депутат Денис Парфёнов отметил, что поправки в закон о полиции стали продолжением длительной череды изменений в российском законодательстве, направленной на ужесточение действующих норм. По его словам, очевидно, что «законопроект не только и не столько о борьбе с преступностью, а о возможности закрутить гайки и в случае чего применить силу и для подавления беспорядков».

Либерал-демократы также раскритиковали предлагаемые правительством изменения. По словам депутата от ЛДПР Александра Шерина, фракция не поддерживает данные поправки, так как не может себе позволить такую роскошь, как не прислушаться к мнению избирателей, которые засыпали партию требованиями «ни в коем случае не поддерживать данные поправки в закон «О полиции». А лидер партии Владимир Жириновский даже напомнил , что «во Франции весь Париж вышел на улицы, протестуя против подобного закона».

Благими намерениями

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, отнеслись к нововведениям неоднозначно. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, с одной стороны, усиление полномочий правоохранительных органов по-своему логично и оправданно, но с другой — человек слаб, и любая власть порождает дополнительный соблазн ей воспользоваться.

Наши сотрудники правоохранительных органов не безупречны, и в случае злоупотреблений они должны неминуемо нести наказание, а это возможно только в случае беспристрастного функционирования судебной системы. В противном случае мы рискуем в один миг превратиться в полицейское государство. Ведь, как известно, благими намерениями дорога выложена в ад. Антон Орлов директор Института исследования проблем современной политики директор Института исследования проблем современной политики

Управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин в разговоре с NEWS обратил внимание на то, что законопроект существенно увеличивает права сотрудников полиции. По его словам, несмотря на благие цели предлагаемых изменений, большинство из новых полномочий прямо посягают на конституционные основы прав граждан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, по новому закону сотрудником полиции без получения судебной санкции может быть совершено проникновение практически в любое помещение в целях пресечения возможных преступлений. Такая формулировка закона, на наш взгляд, неизбежно повлечёт массу злоупотреблений, в том числе и преступных, со стороны правоохранительных органов. Алексей Добрынин адвокат адвокат

Эксперт считает, что безусловным недостатком являются абстрактные формулировки закона, содержащие весьма оценочные критерии. В частности, по его словам, законопроект позволяет сотруднику полиции применять оружие не только в случае, если задерживаемый пытается его выхватить, но и в ситуациях, когда действия последнего «могут быть расценены как угроза нападения».

Если сегодня пластиковый стаканчик несёт в себе угрозу жизни сотрудника полиции, как показала нам жизнь, то сомневаться, что любые иные действия потенциального нарушителя будут оцениваться сотрудниками полиции как угроза нападения, уже не приходится, — констатировал адвокат.

Добрынин также отметил, что есть и положительные и даже логичные предложения, однако в любом случае законопроект требует тщательного изучения и доработки.

В таком виде его пропускать дальше второго чтения нельзя, — уверен он.

В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв задаётся вопросами, вырастет ли в результате принятия законопроекта доверие граждан к полиции и как предлагаемое расширение полномочий полиции скажется на улучшении криминогенной обстановки и общественной безопасности.

Открыть ящик Пандоры легко, закрыть затруднительно. Злоупотребления властью со стороны полицейских волнует граждан не меньше, чем возможность стать жертвой преступников. Борьбу с преступностью необходимо усиливать, но не путём ограничения или нарушения прав граждан. Мне представляется, что некоторые формулировки, связанные с правом вскрывать машины, проникать в жилище вызовут у граждан резонные подозрения, что никто не сможет теперь чувствовать себя защищённым. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Эксперт добавил, что сегодня остаётся надеется лишь на корректировку спорных положений в рамках второго чтения. Поправки к документу должны поступить в нижнюю палату парламента до 6 января 2021 года.