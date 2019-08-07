https://static.news.ru/photo/3b3b87aa-b917-11e9-a2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Южная Осетия не в первый раз поднимает вопрос о признании геноцидом действий Грузии в 2008 году, однако в канун 11-й годовщины событий это впервые было сделано с официальным обращением к России.

Южная Осетия не в первый раз поднимает этот вопрос, просто впервые это сделано официально с обращением к России. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сказал, что мы тщательно изучим в сентябре эту инициативу, изучим документальные доказательства и ответим парламенту Южной Осетии, — заявил News.ru Затулин.

Он считает, что обвинение в геноциде в настоящее время наносит большой удар по имиджу, для обвиняемой страны это, по сути, несмываемое пятно.

Фашистскую Германию никогда не отбелить добела на том основании, что признан геноцид еврейского народа и вообще репрессивные методы как внутри, так и вовне, — уверен Затулин.

Он подчеркнул, что геноцид — это не просто репрессия, это курс государства, определённый в том числе на законодательном и исполнительном уровнях.

Как писал News.ru, Южная Осетия готова признать геноцидом не только события 1920 года, когда от действий армии меньшевистской Грузии погибли около 5300 осетин, но и то, что происходило в 2008 году. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.