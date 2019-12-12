Не так давно весь наш политический бомонд напрягся в результате вроде местечкового совещания в Армавире, на котором губернатор Вениамин Кондратьев и его зам Андрей Алексеенко вели в президиуме неторопливый диалог, забыв о невыключенном микрофоне. Именно тогда, перебивая рутину официальных посиделок, господин Алексеенко сообщил своему шефу, что «„Единая Россия“ сдохла», а заодно в прямом эфире обозвал полицейских «мусорами». Понятно, что незадолго до съезда такие откровения вряд ли обрадовали партию власти. Теперь у Алексеенко обнаружили ещё и плагиат в научной работе. Но это, видимо, простое временное совпадение.

Его урок вроде бы другим наука, но внимательнее наши политические деятели не стали. Вот и на одном Telegram-канале появилась запись пленарного заседания в Мосгордуме. Причём того самого момента, когда вице-спикер городского парламента Степан Орлов сделал паузу, чтобы пригласить для выступления депутата от КПРФ Екатерину Енгалычеву. И вот тогда, не обращая внимания на чуткую технику, руководитель аппарата МГД Юрий Дмитриев обратился к главе городского парламента Алексею Шапошникову: «Я понимаю, что они му...ки, но если вы сейчас...». Тут сам Шапошников прервал невнимательного чиновника отчаянным: «Тише, тише...»

krd.ru

Как говорится, депутаты-москвичи узнали о себе много нового. И, видимо, теперь будут мучиться и комплексовать от своей заниженной оценки. Но иногда и горькая правда полезна. Впрочем, мир знает немало случаев, когда не только мелкие клерки, но министры продолжали откровенничать, не обращая внимания на мигающую красную лампочку микрофона. Да что говорить, известно, как сам Сергей Лавров выдал в эфир фразу, ставшую мемом: «Дебилы, б...ть». Теперь зато люди вежливые, когда надо кого-то оценить по существу, просто поминают удачную реплику со ссылкой на министра. И все всё понимают.

Впрочем, таких нежданных откровений полным-полно и в мировом масштабе. Попадались на такие технические уловки и Клинтон, и Буш-младший. И президент Обама, сидя рядом с коллегой Медведевым, обещал ему, что во время второго срока ему будет легче налаживать отношения с Россией. Естественно, услышав такой доверительный разговор с русским лидером, его оппоненты по максимуму сократили для него область манёвра в ходе второго срока.

Впрочем, конечно, микрофон микрофоном, но и за своей лексикой надо следить. А то ведь язык — враг политика вдвойне. Перефразируя строчку из стихотворения Леонида Филатова, можно отметить в качестве назидания: говоря с депутатом, не следует браниться матом.