Депутат Рашкин считает свой тест на COVID-19 ошибочным

https://static.news.ru/photo/de9e2972-b8aa-11eb-916f-96000091f725_660.jpg Валерий Рашкин Фото: vk.com/rashkinv

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин предположил, что его тест на коронавирус был ошибочным. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Предполагаю, что это был ошибочный тест, но тест есть тест. Попросил врачей чтобы они провели вторичный тест или провели КТ, — заявил парламентарий.

Политик сообщил, что у него нет симптомов, которые обычно наблюдаются у людей с коронавирусом. В том числе у него нет проблем с дыханием и сохраняется нормальная температура.

Температура 36,6, кушаю хорошо, никаких признаков коронавируса типа меняющегося запаха и вкуса нет. Бегаю на велодорожке, дыхание чистое и свободное, — подчеркнул он.

Днём ранее Рашкин написал в Twitter, что сдал положительный тест на коронавирус. В блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» он сообщил , что заразился коронавирусом от «провокаторов из числа прокремлёвских „титушек“» на акции у здания МГУ.

16 мая на Воробьёвых горах в Москве прошла акция против вступления в силу закона о просветительской деятельности. Перед зданием университета собрались несколько сотен человек. В связи с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса, мероприятие было организовано в формате встречи с депутатом Госдумы Рашкиным.

В ходе акции силовики задержали не меньше 26 человек, среди которых был депутат Московской городской думы от КПРФ Павел Тарасов.