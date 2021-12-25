Депутат Госдумы сообщил о планах Украины начать войну в феврале 2022-го
Депутат Госдумы Делягин сообщил о планах Украины начать войну в феврале 2022-го
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:23, 26 декабря 2021
Фото: ministryofdefenceua/flickr.com
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Депутат Госдумы Михаил Делягин в интервью агентству URA.RU. сообщил о том, что Украина в скором времени может начать боевые действия против России. Он также назвал российские города, которые могут подвергнуться нападению.
По словам политика, Украина может атаковать Россию уже в феврале 2022-го, а угроза начала войны может сохраниться до конца марта.
Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта. Украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. Возможно всё что угодно, — отметил депутат.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия имеет военное превосходство над Украиной в Азовском море. По его словам, РФ «диктует» развитие ситуации в регионе.
Авторы издания American Thinker полагают, что случае возникновения гипотетического военного конфликта между РФ и Украиной российские танки войдут в Киев менее чем через сутки.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он высказался и по поводу сообщений о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.