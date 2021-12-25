Депутат Госдумы сообщил о планах Украины начать войну в феврале 2022-го

Депутат Госдумы Михаил Делягин в интервью агентству URA.RU. сообщил о том, что Украина в скором времени может начать боевые действия против России. Он также назвал российские города, которые могут подвергнуться нападению.

По словам политика, Украина может атаковать Россию уже в феврале 2022-го, а угроза начала войны может сохраниться до конца марта.

Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта. Украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. Возможно всё что угодно, — отметил депутат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия имеет военное превосходство над Украиной в Азовском море. По его словам, РФ «диктует» развитие ситуации в регионе.

Авторы издания American Thinker полагают, что случае возникновения гипотетического военного конфликта между РФ и Украиной российские танки войдут в Киев менее чем через сутки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он высказался и по поводу сообщений о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.