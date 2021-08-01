Депутат ГД заявил о налоговом вычете для родителей детей-инвалидов

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил о введении налогового вычета для родителей детей-инвалидов. Вычет надо предоставлять на лечение даже после совершеннолетия ребёнка, приводит слова парламентария URA.RU.

Вычет можно будет получить не только за собственное лечение, но и за родителей, супруга или детей до 18 лет, уточняет автор законопроекта. Предоставить его нужно и на совершеннолетних детей.

По логике законодателей, совершеннолетний ребёнок будет получать вычет уже самостоятельно. Но они забыли учесть, что бывают и дети-инвалиды, о которых родителям приходится заботиться даже после того, как им исполнилось 18 лет, — отметил депутат.

Вычет предлагается предоставить и родителям студентов, которые не имеют собственного дохода. Сейчас в случае болезни такого ребёнка или нужде в операции и лекарствах все расходы ложатся на плечи родителей.

Размер вычета предлагается ограничить суммой 120 тысяч рублей в год.

Ранее закон о введении вычета по НДФЛ при тратах россиян на спорт и фитнес вступил в силу 1 августа. Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, причём оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям и подопечным в возрасте до 18 лет.