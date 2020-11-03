Депутат ГД: курс США для России будет неприятным при любом исходе выборов

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Россию ждёт неприятный внешнеполитический курс при любом исходе выборов президента США, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Первый зампред комитета по международным делам отметил, что Трамп при всей своей реализации обещаний, данных в прошлую избирательную кампанию, так и не смог выйти за рамки постулатов, которые формирует американский истеблишмент.

С Байденом всё гораздо проще — у него антироссийский вектор заточен более «жёстко и чётко».

Ясно, что впервые выборы в США проходят не только на фоне пандемии коронавируса, но и на фоне таких активных разговоров о так называемом «глубинном государстве», которые, конечно, определяют очень многое в американской политической жизни. И в этом отношении от этого глубинного государства не может быть свободен ни один американский президент, — цитирует Новикова РИА Новости.

Доказательством этому служит политика Трампа, который как мог, старался выполнить все свои обещания — запуск экономического роста страны, возвращение многих производств, но он так и не смог выйти за рамки постулатов внешней политики. Поэтому России без разницы, кто победит на этих выборах: и тот, и другой кандидат будут разными способами проводить неприятный для России курс на международной арене. И надеяться в этой ситуации можно только на себя.

Ещё раз надо зафиксировать, что санкции пришли всерьёз и надолго, и противостоять им можно только одним способом: с одной стороны, наращивая собственную экономику и улучшая жизнь в Российской Федерации, и одновременно восстанавливая систему разного рода, прежде всего, двусторонних союзнических отношений, — резюмировал депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент США Дональд Трамп пока лидирует на выборах с 11 330 039 (50,6%) голосов. Его соперник Джо Байден набрал 11 035 112 (48,2%) голосов.