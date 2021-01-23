Делегация РФ в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме

https://static.news.ru/photo/1e0c221a-5e30-11eb-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

В ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) делегация РФ добилась снятия с повестки вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Об этом сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

В ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация, — написал в Facebook Толстой.

Он также добавил, что дебаты, касающиеся «трудной судьбы берлинского пациента» Алексея Навального, инициированные украинской стороной, пройдут в формате обсуждения, без принятия резолюции.

Наши украинские коллеги остаются верны своему главному принципу — права человека ничто, русофобия — всё. Складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет. Им вторят Прибалтика с Польшей, — заявил парламентарий.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдёт с 25 по 28 января в смешанном формате.

Как писал NEWS.ru, в ПАСЕ пройдут дебаты о задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Однако обсуждения этой темы перейдут в категорию текущих из категории срочных. И по их итогам не будет принято каких-либо резолюций. Об этом ранее сообщил Пётр Толстой. Он отметил, что российская сторона на заседании бюро ПАСЕ, на котором обсуждалась повестка январской сессии, добилась перевода дебатов о Навальном в категорию текущих. Толстой посчитал, что это событие является «первым шагом на пути к нормальному диалогу», и что по итогам дебатов не будет принято никакой резолюции, а вся идея «обвинить Россию в нарушении прав человека и угнетении несчастного блогера, а также ввести в связи этим какие-либо санкции просто провалится».