«Символ горя»: что ждёт Поклонскую после громкого заявления

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская 20 апреля назвала букву Z, которая стала символом военной операции на Украине, символом трагедии и горя. После этого на неё обрушилась критика активных сторонников действий российской армии и политиков, а её начальник пообещал «сделать выводы». Однако, как говорят собеседники NEWS.ru, никаких реальных последствии для героини Крымской весны не будет: для неё в системе власти изначально существуют особые правила.

Воспитание Украиной

Своё заявление Наталья Поклонская сделала в интервью бывшей журналистке «Эха Москвы» Маше Майерс. Она заявила, что количество погибших и раненных в ходе боевых действий не может вызывать радость.

Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда, — сказала она.

Монтаж символа спецоперации на Украине на фасаде Московского театра Олега Табакова АГН «Москва»

Поклонская столкнулась с массой критики от сторонников военной операции в различных органах власти. В Госсовете Крыма пообещали рассмотреть вопрос о лишении её государственных наград (хоть юристы и сомневаются, что это возможно), а один из его депутатов даже потребовал арестовать её и судить по статье о госизмене.

Начальник экс-прокурора Крыма, глава Россотрудничества Евгений Примаков публично поспорил со своей подчинённой. Он назвал Z и V «символами самого освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований режима», а также высказался о «определённом волюнтаризме и выражении свободы мнений госслужащими».

Интересы агентства (Россотрудничества. — NEWS.ru) и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы, — намекнул чиновник.

Поклонская постаралась объяснить своё высказывание. Она отметила , что «слепо поклоняться любым символом» опасно, а дети должны учить стихи «про маму, мир и добро», а не выстраиваться «в военные символы». Позднее она порекомендовала своим критикам заняться другими делами: например, обсудить законопроект о застройке особо охраняемых природных территорий.

Источник NEWS.ru в администрации президента рассказал, что Поклонская изначально работает «по собственным правилам», потому что привыкла к другому политическому устройству.

Она находится за рамками нашей системы. У неё другое воспитание, воспитание Украиной и Крымом, где была безудержная демократия на протяжении многих десятилетий, — сказал собеседник.

В реальности никаких последствий для Поклонской не наступит, считает политолог Аббас Галлямов. Во-первых, её нынешний пост не настолько значимый и серьёзных решений она не принимает. Во-вторых, любое разбирательство привлечёт к истории излишнее внимание.

Сейчас уволить её или посадить — сделать из неё героя. Если её прессовать, это создаст долгоиграющий информационный повод, повысит её статус, интерес к её высказываниям, — подчеркнул он.

По словам эксперта, население негативно относится к проявлениям репрессивности, поэтому российские власти стараются не применять такие меры — «не делать насилие главной своей характеристикой». Сказанное Поклонской — не достаточное основание, чтобы «захотеть посадить её любой ценой», добавил политолог.

В нужное время в нужном месте

Поклонская попала в российскую политику на фоне Евромайдана. Старший прокурор украинской Генпрокуратуры, родившаяся в Крыму, поддержала присоединение полуострова к России и возглавила местную прокуратуру в переходный период. Это сделало её героиней Крымской весны, а в интернете она стала героиней мема «Няш-мяш».

За время её работы в крымской прокуратуре она участвовала в нескольких громких делах: приговоре участнику Евромайдана Александру Костенко, задержании помощника прокурора Ялты Евгения Помелова и признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.

Однако в центре политической жизни она оказалась позднее — в 2016 году, став депутатом Госдумы и членом фракции «Единая Россия» (членом партии она не является). За всё время работы она внесла только два законопроекта.

Известность Поклонская-депутат получила не благодаря законотворческой деятельности. В первую очередь она приобрела славу религиозного человека, который активно борется за память о последнем императоре Российской империи Николае II. Политик боролась с фильмом Алексея Учителя «Матильда» (картина об отношениях будущего самодержца с балериной Матильдой Кшесинской, как считала Поклонская, оскорбляла чувства верующих) и говорила о бюсте императора в Крыму, который, по её словам, замироточил.

Но делала Поклонская и громкие политические шаги. Она была единственным членом фракции «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Тогда она стала чуть ли не героиней протеста против реформы: глава фракции Сергей Неверов даже предлагал ей сдать мандат за нарушение партийной дисциплины. Однако после выступления президента Владимира Путина, который заявил о необходимости повысить пенсионный возраст, Поклонская свою позицию поменяла.

Убеждена, что сомнений насчёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет. <...> Расшатать ситуацию, играя на наших эмоциях и трудностях, умельцев хватает, — написала она.

Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной думы РФ Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник NEWS.ru, который входил тогда во фракцию ЕР, рассказал NEWS.ru, что Поклонская всегда «очень грамотно отруливала свою предыдущую позицию», когда она становилась невыгодна. Именно историю с пенсионным возрастом собеседник привёл в пример такой смены позиции.

Она и в хорошем, и в плохом смысле политик украинского типа. Для нашей культуры она была в новинку. У неё очень чётко был выстроен пиар, — отметил он.

По словам собеседника, Поклонская проводила приёмы в регионах, на которых собирала жалобы от жителей, но не занималась обращениями, из-за чего люди «предъявляли претензии партии». Важные заявления депутат делала только на потенциально громкие темы.

А сейчас за ней вообще никто не следит. Она в какой-то мере умело воспользовалась своим образом, авторитетом, — считает собеседник.

Политтехнолог Алёна Август рассказала NEWS.ru, что у Поклонской есть консультанты. Однако, как считает эксперт, политик периодически теряет взаимопонимание с ними, из-за чего происходят «постоянные колебания и метания».

В свою очередь политолог Аббас Галлямов уверен, что причина публичных высказываний Поклонской заключается в её нонконформизме — «есть в ней характеристика идти против господствующих трендов во имя своих идеалов». По его мнению, она осознавала риски своих действий, потому что любой, кто «встаёт в оппозицию», понимает: «сладко не будет».

В то же время, отмечает эксперт, она была символом Крымской весны и «для властей сделала больше, чем они для неё».

В новом созыве Госдумы Поклонской уже нет. Она подавала заявку на праймериз «Единой России», но потом сняла свою кандидатуру. По данным РБК, в парламент её не хотели пускать ни в администрации президента, ни в ЕР, ни в руководстве Крыма, от которого она баллотировалась в прошлый раз. Причиной было её «не вполне системное поведение».

Государственная дума Российской Федерации Сергей Булкин/NEWS.ru

Тогда на замену политической карьере Поклонской пришла дипломатическая. Она объявила, что станет чрезвычайным и полномочным послом России в островном государстве Кабо-Верде, население которого немного превышает 500 тысяч человек. Это назначение пыталась опротестовать Украина, в которой Поклонскую обвиняют в госизмене. Однако до дипломатического поста она так и не дошла: объявив о личных обстоятельствах, она отказалась от должности.

2 февраля, за 22 дня до начала военной операции на Украине Путин назначил её замглавы Россотрудничества. В агентстве она занимается вопросами защиты прав соотечественников и культуры.